Общественники предложили сделать налоговый режим для самозанятых постоянным

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД) — введен в России с 2019 года в порядке эксперимента на срок до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности.