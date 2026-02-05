Лихорадка чикунгунья уже в России: кому и чем грозит смертельный вирус

В столицу после отдыха на роскошных Сейшельских островах вернулась российская туристка, у которой врачи обнаружили смертельно опасную тропическую лихорадку чикунгунья.
Этот случай стал очередным тревожным сигналом о том, что экзотические заболевания перестают быть чем-то далеким. После приезда в Москву женщину срочно госпитализировали.
Вероятной причиной заражения стали укусы комаров, которые являются главными переносчиками вируса в жарких странах. Насколько серьезна угроза для россиян и чего стоит опасаться любителям дальних путешествий?
Тревожный звонок из тропиков: почему чикунгунья добралась до Москвы.
Роспотребнадзор официально подтвердил информацию о завозном случае лихорадки чикунгунья. Это не первый подобный инцидент, но каждый из них заставляет медиков и эпидемиологов быть настороже.
Заболевание, характерное для стран с жарким влажным климатом, все чаще «путешествует» вместе с туристами по всему миру.
Основными очагами распространения вируса являются регионы Африки к югу от Сахары, Центральная и Южная Америка, Юго-Восточная Азия, а также островные территории, включая популярные у россиян Сейшелы. Риск заражения возникает уже при первом укусе инфицированного комара.
Мнение эксперта: переживать о распространении не стоит.
Несмотря на пугающее название «смертельная лихорадка», паниковать не стоит. Такого мнения придерживается известный вирусолог Виктор Зуев, который в беседе с aif.ru дал исчерпывающие комментарии о ситуации.
Врач подчеркнул высокий уровень организации московских эпидемиологических служб, которые оперативно реагируют на такие вызовы.
«Это, конечно, опасно. Но московская служба эпидемиологии и микробиологии настолько высоко организована, что беспокоиться о распространении лихорадки чикунгунья не стоит. Если лихорадка выявлена, значит, она будет заблокирована. Волноваться не надо», — уверенно заявил Зуев.
Эксперт напомнил ключевой механизм передачи вируса — через укусы комаров, — что само по себе ограничивает возможности его вспышки в условиях российского климата и при своевременной изоляции больного.
В Роспотребнадзоре также добавили, что риск распространения инфекции на территории России минимален, поскольку она не передается напрямую от человека к человеку, как грипп или ОРВИ.
Коварство вируса: как отличить чикунгунью от обычной простуды?
Симптомы лихорадки чикунгунья на начальном этапе могут напоминать тяжелый грипп, но есть у болезни и своя жесткая «визитная карточка». Вирусолог Виктор Зуев детально описал клиническую картину.
«Главным симптомом чикунгуньи является поражение суставов. После инкубационного периода, который длится от 2 до 12 дней, температура тела человека поднимается до 40 градусов и появляется очень сильная боль в суставах. Смертность в результате вируса небольшая», — сказал специалист.
Основными признаками заболевания являются: резкий скачок температуры до 40 градусов, сильнейшая слабость, тошнота, головные боли.
Самый характерный симптом — изнурительные боли в суставах (артралгии), которые могут сохраняться неделями и даже месяцами после перенесенной острой фазы болезни, значительно снижая качество жизни.
Щит от тропической угрозы: как защититься в отпуске?
Главный вопрос, который волнует всех, планирующих поездку в экзотические страны: как не стать жертвой опасного вируса? Виктор Зуев дает четкие и практические рекомендации, сводящиеся к одному — максимальной защите от укусов насекомых.
"Чтобы защитить себя от заражения чикунгуньей, следует не приезжать в те места, где этот вирус массово распространен. Если это невозможно, тогда нужно защищать себя именно от комаров, которые являются переносчиками заболеваниями.
Нужно надевать одежду с длинными рукавами, надевать брюки, а не шорты, например. Также нужно использовать головные уборы с сетками от насекомых", — отметил врач.
К этим мерам обязательно стоит добавить использование эффективных репеллентов на всех открытых участках тела, выбор жилья с москитными сетками на окнах и кондиционером, а также избегание посещения влажных мест со стоячей водой в вечернее и ночное время, когда активность комаров максимальна.
На страже: как Россия контролирует завозные инфекции.
Ситуация с туристкой, вернувшейся с Сейшел, наглядно показывает, как работает система эпидемиологического контроля.
Врачи внимательно следят за теми, кто прибывает из неблагополучных регионов, а при появлении характерных симптомов оперативно проводят диагностику и изоляцию. В Роспотребнадзоре заверили, что ведомство полностью готово к подобным ситуациям и имеет все необходимые ресурсы для предотвращения распространения вируса на территории страны.
Для туристов же главный вывод заключается в осознанном подходе к отдыху. Перед поездкой в тропики крайне важно изучить эпидемиологическую обстановку в стране назначения на сайте Роспотребнадзора, заранее приобрести необходимые средства защиты и быть внимательным к любым изменениям в самочувствии как во время отпуска, так и после возвращения домой.
Своевременное обращение к врачу в случае недомогания — залог быстрой диагностики и успешного лечения даже таких грозных заболеваний, как лихорадка чикунгунья.