Усадьба Рябинина в Уфе стала памятником истории регионального значения

Этот особняк, построенный еще в XIX веке, хранит богатую историю. Первой его владелицей была чиновница Анна Тихановская, а позже им владел юрист Николай Рябинин, чье имя теперь носит усадьба. В советские годы в доме проживали разные семьи. Чтобы спасти здание от разрушения, волонтеры в 2018 году своими силами частично отреставрировали и покрасили его фасад. Спустя год усадьбу признали выявленным объектом культурного наследия, что стало первым шагом к полной охране. В 2023 году здание выкупила частная компания, заплатив за него 9,5 миллионов рублей. Новый собственник намерен провести полноценную реставрацию и найти усадьбе достойное применение.