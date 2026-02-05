НХЛ в шоке: первый номер драфта 2026 обвинен в тяжком преступлении

В текущем сезоне двадцать пятого-двадцать шестого годов МакКенна демонстрирует впечатляющую результативность в составе команды «Ниттани Лайонз». В двадцати шести проведённых матчах он забросил одиннадцать шайб и отдал двадцать одну результативную передачу, что выводит его в число лидеров атаки конференции и укрепляет репутацию одного из самых перспективных молодых игроков Северной Америки. Специалисты скаутских служб нескольких клубов НХЛ рассматривали его как вероятного кандидата на выбор первым номером на драфте две тысячи двадцать шестого года.