На снимке южнокорейского Vogue заметили десятирублевую купюру с Красноярском

Десятирублевая купюра с изображением часовни Параскевы Пятницы попала на снимок южнокорейского Vogue в соцсетях.

Источник: Соцсети

Банкноту заметили на фото с подборкой косметики в Instagram* модного журнала. Рядом с ней оказалась купюра номиналом 50 рублей, а также целая россыпь монет разных стран, например, США и Япония.

В посте, сопровождающем кадры, рассказывается о «лихорадке корейской культуры», которая захватила весь мир. Промокампания демонстрирует, как косметика из Южной Кореи оказалась у людей из разных стран. Для этой метафоры авторы снимков использовали подборку продуктов разных брендов с разнообразными личными вещами, упакованными в пакеты.

Сейчас под постом собралось больше 150 комментариев, почти все они на русском. В них пользователи из России удивляются неожиданному появлению «десятки»:

«Червонец завалялся».

«Хе-хе, 60 ₽ на маршрутку».

«Моя десяточка уехала в Корею на бьюти-шоппинг».

Напомним, уже скоро легендарные виды Красноярска пропадут с банкноты. В Банке России готовят новый дизайн «десятки», который будет посвящен Сибирскому федеральному округу. Известно, что на лицевой стороне окажется Новосибирск.

На купюрах 1997−2004 годов можно увидеть Коммунальный мост, Часовню Параскевы Пятницы и Красноярскую ГЭС. В городе даже установили памятник «десятке».

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

