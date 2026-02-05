На снимке южнокорейского Vogue заметили десятирублевую купюру с Красноярском

Банкноту заметили на фото с подборкой косметики в Instagram* модного журнала. Рядом с ней оказалась купюра номиналом 50 рублей, а также целая россыпь монет разных стран, например, США и Япония.
В посте, сопровождающем кадры, рассказывается о «лихорадке корейской культуры», которая захватила весь мир. Промокампания демонстрирует, как косметика из Южной Кореи оказалась у людей из разных стран. Для этой метафоры авторы снимков использовали подборку продуктов разных брендов с разнообразными личными вещами, упакованными в пакеты.
Сейчас под постом собралось больше 150 комментариев, почти все они на русском. В них пользователи из России удивляются неожиданному появлению «десятки»:
«Червонец завалялся».
«Хе-хе, 60 ₽ на маршрутку».
«Моя десяточка уехала в Корею на бьюти-шоппинг».
Напомним, уже скоро легендарные виды Красноярска пропадут с банкноты. В Банке России готовят новый дизайн «десятки», который будет посвящен Сибирскому федеральному округу. Известно, что на лицевой стороне окажется Новосибирск.
На купюрах 1997−2004 годов можно увидеть Коммунальный мост, Часовню Параскевы Пятницы и Красноярскую ГЭС. В городе даже установили памятник «десятке».
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.