Приставы в Братске помогли жительнице города взыскать 2 миллиона рублей морального вреда за смерть супруга в ДТП

Ранее суд обязал виновника ДТП выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 2 миллиона рублей за смерть супруга.
Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. После истечения срока для добровольного исполнения решения суда должностным лицом Главного управления составлен акт описи и ареста иномарки, которая в последующем реализована на торгах, — говорится в сообщении ГУ ФССП по Приангарью.
Кроме того, с должника были удержаны часть средств с его заработной платы и пенсии. Это также способствовало исполнению судебного решения в части возмещения морального вреда взыскателю.