Приставы в Братске помогли жительнице города взыскать 2 миллиона рублей морального вреда за смерть супруга в ДТП

В Братске судебные приставы взыскали в пользу женщины средства на возмещение морального вреда. У братчанки в ДТП погиб супруг. В автоаварии был виновен местный житель. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приангарью.