Приставы в Братске помогли жительнице города взыскать 2 миллиона рублей морального вреда за смерть супруга в ДТП

В Братске судебные приставы взыскали в пользу женщины средства на возмещение морального вреда. У братчанки в ДТП погиб супруг. В автоаварии был виновен местный житель. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приангарью.

Ранее суд обязал виновника ДТП выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 2 миллиона рублей за смерть супруга.

Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. После истечения срока для добровольного исполнения решения суда должностным лицом Главного управления составлен акт описи и ареста иномарки, которая в последующем реализована на торгах, — говорится в сообщении ГУ ФССП по Приангарью.

Кроме того, с должника были удержаны часть средств с его заработной платы и пенсии. Это также способствовало исполнению судебного решения в части возмещения морального вреда взыскателю.