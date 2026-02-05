Ричмонд
В Новосибирской области обвалилась крыша школы: подробности

Крыша школы обрушилась в Новосибирской области на 100 кв. метрах.

Источник: Комсомольская правда

В одной из школ Новосибирской области обрушилась школа на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Площадь обрушения около 100 м², повреждений перекрытий и стен нет. Пострадавших нет. Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены», — говорится в сообщении.

Накануне прокуратура Башкирии организовала проверку из-за частичного обрушения кровли многоквартирного дома в селе Кушнаренково. По предварительным данным, утром произошло обрушение четырехскатной крыши двухэтажного жилого дома на улице Горной.