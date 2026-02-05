Делегация из Уфы поедет в Омск изучать приложение для защиты детей

«Одна из хороших практик — это практика Омска, где используют приложение “Заступник”. Это приложение, куда ребенок может обратиться за помощью в случае травли. Очень важно, что приложение автоматически передает сигнал в службу 112 города. Его внедрение позволило сократить количество преступлений против детей в Омске на 34%. Необходимо съездить в Омск, пообщаться с коллегами и подумать, как его внедрить у нас», — рассказал мэр Уфы.