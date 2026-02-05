Делегация из Уфы поедет в Омск изучать приложение для защиты детей

Мэр столицы Башкортостана поручил направить специалистов для анализа сибирского опыта профилактики буллинга. Об этом сообщают местные СМИ.
Глава Уфы Ратмир Мавлиев объявил о формировании делегации для изучения омской практики применения цифрового сервиса «Заступник», предназначенного для защиты детей от травли в образовательной среде. Решение принято на оперативном совещании в администрации уфимской мэрии.
Мавлиев сообщил, что в состав делегации войдут сотрудники управления образования и директора школ города. По его словам, приложение «Заступник» позволяет школьникам анонимно обратиться за помощью в случае буллинга, а сигнал автоматически направляется в единую дежурно-диспетчерскую службу 112.
«Одна из хороших практик — это практика Омска, где используют приложение “Заступник”. Это приложение, куда ребенок может обратиться за помощью в случае травли. Очень важно, что приложение автоматически передает сигнал в службу 112 города. Его внедрение позволило сократить количество преступлений против детей в Омске на 34%. Необходимо съездить в Омск, пообщаться с коллегами и подумать, как его внедрить у нас», — рассказал мэр Уфы.
Внедрение приложения в Омске стало результатом межведомственного взаимодействия департамента образования, полиции и экстренных служб в рамках региональной программы по обеспечению безопасности детей. Делегация из Уфы планирует посетить Омск в ближайшие недели для проведения рабочих встреч с профильными ведомствами и изучения технической реализации сервиса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Омске водитель на полном ходу вылетел из машины, выжил и уехал с места ДТП.
Омичи установят два гастрономических рекорда на Масленицу.