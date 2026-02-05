Два новых трамвая вышли на линию в Иркутске

«Два кузова первой комплектности модернизированного трамвайного вагона КТМ 71−605 поступили на предприятие в конце прошлого года. Наши специалисты установили их на тележки и вместе с представителями завода-изготовителя провели пусконаладочные работы. После этого транспорт прошел техосмотр и обкатку по маршрутам, и сегодня вышел в первый рейс», — отметил директор МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.