Два новых трамвая вышли на линию в Иркутске

«Два кузова первой комплектности модернизированного трамвайного вагона КТМ 71−605 поступили на предприятие в конце прошлого года. Наши специалисты установили их на тележки и вместе с представителями завода-изготовителя провели пусконаладочные работы. После этого транспорт прошел техосмотр и обкатку по маршрутам, и сегодня вышел в первый рейс», — отметил директор МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.
Трамваи оборудованы переменным уровнем пола и пандусом для удобства маломобильных граждан. В них смонтированы системы управления тяговым приводом и диагностики неисправностей, а также блок, где хранится информация о работе всех агрегатов. Сигналы от датчиков поступают на приборы индикации в кабине водителя, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Сейчас по улицам областного центра курсирует шесть таких трамваев. Впервые отдельно кузов мы приобрели в 2023 году и установили его на обновленные тележки, собранные сотрудниками МУПа. Эксперимент оказался удачным. Следующий купили в 2024-м. В прошлом году автопарк нашего муниципального предприятия пополнился еще четырьмя машинами. Работа в этом направлении будет продолжена», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.