Шел по делам, упал и умер: внезапно скончался музыкант «Песняров» Портнов

«Директор — это не только когда тебя отправляют на концерты. Я сама организовывала многие крупные мероприятия, и он мне всегда помогал “достать” (в прямом смысле слова) найти необходимого артиста, в том числе и за рубежом. У нас с ним было много общих проектов. Мне приятно о нем вспоминать», — поделилась Штурм.