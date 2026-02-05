Шел по делам, упал и умер: внезапно скончался музыкант «Песняров» Портнов

Трагическая новость о скоропостижной кончине бывшего музыканта легендарных «Песняров» Георгия Портного потрясла музыкальный мир. Информацию подтвердила певица Наталья Штурм, с которой Портной много лет сотрудничал в качестве концертного директора. В эксклюзивном комментарии для aif.ru она не только рассказала обстоятельства ухода коллеги, но и поделилась малоизвестными деталями его жизни, открыв образ талантливого и преданного своему делу человека.
Прощание с музыкантом: дата, время и место.
Стали известны дата и место прощания с бывшим музыкантом группы «Песняры», продюсером Георгием Портным. Данную информацию aif.ru озвучила певица Наталья Штурм.
«Прощание будет предварительно в четверг в 11:00 в Савеловском Центре ритуального обслуживания. Отпевание состоится следом в соседнем храме на Миусском кладбище», — сообщила Штурм.
Певица принесла соболезнования родным и близким Портного, подчеркнув его безмерный талант. «Он был настоящим артистом, сам часто выходил на сцену, играл. Он был музыкант от Бога», — поделилась Штурм, найдя самые точные слова для того, кто всю жизнь посвятил музыке.
Последние минуты: сердечный приступ на улице Москвы.
Певица Наталья Штурм рассказала aif.ru об обстоятельствах смерти Георгия Портного, которая настигла его внезапно на улице Москвы.
«Он шёл по улице Москвы, шёл по делам. Он, кстати, сам водил машину — хорошо, что не был за рулём в тот момент. Внезапно ему стало плохо с сердцем, он упал. Люди стали оказывать помощь настолько усердно, что даже повредили грудную клетку, но это уже не играло никакой роли: кончина была внезапной. Приехала скорая и констатировала смерть», — рассказала Штурм.
Эта трагическая случайность оборвала жизнь человека, который, казалось, не жаловался на здоровье и был полон сил.
Человек-загадка: «У артиста возраста нет».
Вопреки обстоятельствам ухода, Георгий Портной, по словам Натальи Штурм, был эталоном здоровья и работоспособности в мире шоу-бизнеса.
«Георгий прекрасно себя чувствовал, был здоровым человеком — не пил, не курил, был очень работоспособным, “шоу-бизнесным”, легким, кайфовым, скептичным и саркастичным. И при этом очень человечным и эмпатичным. У меня остались о нем самые светлые впечатления», — отметила певица.
Он тщательно оберегал свою личную жизнь и даже возраст. По словам Штурм, никто никогда не знал, сколько Портному лет, потому что он говорил: «У артиста возраста нет».
«И мне эта позиция очень нравилась», — сказала артистка.
Эта философия отражала его суть — вечного деятеля, чья энергия определялась не паспортными данными, а любовью к профессии.
Закулисный гений: «У меня порвали Наталью Штурм».
Георгий Портной не стремился к публичной славе, предпочитая работу «в тени», но именно он был тем стержнем, на котором держались концерты и проекты. Помимо работы в «Песнярах» как бэк-вокалиста и клавишника, он был концертным директором Натальи Штурм и певца Евгения Осина.
«Директор — это не только когда тебя отправляют на концерты. Я сама организовывала многие крупные мероприятия, и он мне всегда помогал “достать” (в прямом смысле слова) найти необходимого артиста, в том числе и за рубежом. У нас с ним было много общих проектов. Мне приятно о нем вспоминать», — поделилась Штурм.
Она вспомнила его коронную фразу, которая лучше всего характеризовала его деловую хватку и заботу об артистах: «Я всегда помню его присказку: “У меня порвали Наталью Штурм”. Это означало, что вместо одного-двух концертов запланировали целых пять за пару дней. Он очень любил певца Женю Осина».
Наследие «Песняров» и тихий герой.
Георгий Портной был частью вокально-инструментального ансамбля «Песняры» — одного из самых узнаваемых коллективов советской и постсоветской эстрады, чьи хиты «Беловежская пуща» и «Вологда» звучат до сих пор. Его роль в группе как клавишника и бэк-вокалиста была важной частью того самого неповторимого звучания.
Он сумел гармонично сочетать сценическую деятельность с организаторской работой, став незаменимым звеном для многих артистов. Его стабильность и надежность были легендарными. «С ним всегда все было очень стабильно; я всегда чувствовала себя с ним уверенно, когда мы организовывали какое-то мероприятие», — призналась Наталья Штурм.