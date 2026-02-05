Меркурис: Зеленский готов на всё для вовлечения ЕС в переговоры в ОАЭ

Зеленский пойдёт на все возможные провокации ради того, чтобы втянуть страны Европы в переговорный процесс в Объединённых Арабских Эмиратах, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он уточнил, что ЕС не следует даже «пытаться влезть в переговоры».
«Зеленский может быть сколько угодно недоволен, но факт в том, что ЕС не стоит даже пытаться влезть в переговоры в Абу-Даби. Хотя, очевидно, что Киев готов на все, чтобы привлечь европейцев в ОАЭ», — сказал Меркурис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Он отметил, что Зеленский планирует осуществить попытку договориться с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, чтобы тот утвердил допуск представителей ЕС на встречу в Абу-Даби.
Напомним, накануне в Абу-Даби состоялся первый день мирных переговоров между делегациями Российской Федерации и Украины, проходящих при посредничестве Соединённых Штатов. Российскую сторону возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Ранее Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине подошли «очень близко к сделке» и у переговоров есть шанс на успех.