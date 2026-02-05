В школах Иркутска прошли уроки памяти, посвященные Сталинградской битве

Советники директоров по воспитанию провели для школьников интерактивный урок «Сталинград: 200 дней мужества» и лекцию «История Великой Победы. Разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве». Классные руководители организовали для учеников 5−11 классов кинолекторий с просмотром и обсуждением фильма «Сталинград».