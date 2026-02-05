В школах Иркутска прошли уроки памяти, посвященные Сталинградской битве

Педагоги и школьные активы организовали для учащихся занятия, направленные на сохранение исторической памяти о ключевом сражении Великой Отечественной войны.
Советники директоров по воспитанию провели для школьников интерактивный урок «Сталинград: 200 дней мужества» и лекцию «История Великой Победы. Разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве». Классные руководители организовали для учеников 5−11 классов кинолекторий с просмотром и обсуждением фильма «Сталинград».
Активисты «Движения Первых» подготовили в школах тематические выставки — галереи портретов «Герои народов: защитники Сталинграда». Экспозиции познакомили учащихся с многонациональным составом защитников города и подчеркнули роль каждого народа СССР в общей Победе, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.