МОК попросил не унижать американцев на церемонии открытияня Олимпиады

МОК выразил надежду, что на церемонии открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане-Кортине 6 февраля американских спортсменов не освистают. Опасения вызваны присутствием агентов иммиграционной службы США (ICE), что спровоцировало протесты в Италии на фоне ужесточения миграционной политики администрации Трампа. Президент МОК Кирсти Ковентри призвала к проявлению уважения и единства. На церемонии ожидается участие вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.
МОК призывает к уважению на церемонии открытия Олимпиады в Милане-Кортине на фоне напряжённости вокруг американской делегации.
Международный олимпийский комитет выразил надежду, что церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр, запланированная на 6 февраля 2026 года в Милане, пройдёт в атмосфере взаимного уважения и не будет омрачена проявлениями недовольства в адрес делегации Соединённых Штатов. Организация обратила внимание на возможные риски освистывания американских спортсменов или официальных лиц со стороны зрителей на стадионе «Сан-Сиро».
Опасения связаны с недавним решением о привлечении сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) и агентов пограничного патруля к обеспечению безопасности на Играх. Подразделение ICE по расследованиям в сфере внутренней безопасности будет оказывать поддержку Дипломатической службе безопасности Государственного департамента США в период с 6 по 22 февраля. Это решение вызвало критику в итальянском обществе и среди политических деятелей страны, особенно на фоне ужесточения иммиграционной политики администрации президента Дональда Трампа. В Италии прошли протесты против присутствия агентов ICE на территории страны, несмотря на официальные заверения об отсутствии планов по проведению каких-либо нестандартных операций.
Президент МОК Кирсти Ковентри на пресс-конференции 4 февраля 2026 года подчеркнула важность церемонии открытия как символа единства и уважения к спортсменам всех стран. Она выразила уверенность в том, что олимпийская деревня, где представители разных народов и культур взаимодействуют вне политических и религиозных различий, служит примером того, каким должно быть международное сообщество. По её словам, церемония открытия должна стать напоминанием об этих ценностях и укрепить дух спортивной солидарности.
Ожидается, что на церемонии открытия будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с супругой Ушой Чандрам Вэнс, второй леди Соединённых Штатов, а также госсекретарь Марко Рубио, посол США в Италии Тилман Фертитта и несколько бывших олимпийских чемпионов США. Их участие в мероприятии происходит на фоне обострившейся дискуссии об имидже Соединённых Штатов в Европе, особенно в Италии, где критика действий американских иммиграционных служб приобрела политический характер.
Зимние Олимпийские игры в Милане-Кортине станут первыми в истории, проведёнными на двух территориях — в столице Ломбардии и в горном курорте Кортис-д’Ампеццо. Организаторы рассчитывают, что спортивные соревнования и церемонии станут площадкой для диалога и взаимопонимания, несмотря на существующие политические разногласия между странами. МОК продолжает настаивать на аполитичности Олимпийских игр и призывает все стороны проявить сдержанность и уважение к олимпийским принципам в дни проведения соревнований.