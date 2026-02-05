МОК попросил не унижать американцев на церемонии открытияня Олимпиады

Опасения связаны с недавним решением о привлечении сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) и агентов пограничного патруля к обеспечению безопасности на Играх. Подразделение ICE по расследованиям в сфере внутренней безопасности будет оказывать поддержку Дипломатической службе безопасности Государственного департамента США в период с 6 по 22 февраля. Это решение вызвало критику в итальянском обществе и среди политических деятелей страны, особенно на фоне ужесточения иммиграционной политики администрации президента Дональда Трампа. В Италии прошли протесты против присутствия агентов ICE на территории страны, несмотря на официальные заверения об отсутствии планов по проведению каких-либо нестандартных операций.