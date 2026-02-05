Иркутские школьные театры стали лучшими на фестивале «Байкальская школьная классика»

Участниками творческого состязания стали театральные коллективы из Иркутска и районов области, представившие свои работы в шести номинациях, включая «Школьные театры», «Семейные театры» и «Школьный дебют».
Высшая награда — Гран-при — присуждена образцовой театральной студии «Зеркало» Центра детского технического творчества Иркутска. Лауреатом I степени стал школьный театр гимназии № 25, а лауреатом III степени — театральный коллектив школы № 2 имени М. С. Вишнякова. Победители зонального этапа представят Иркутск на региональном уровне фестиваля, сообщает пресс-служба городской администрации.