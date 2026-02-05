«Не молчите». Белорусский министр попросил главных бухгалтеров не молчать из-за несправедливости начальников

Министр лесного хозяйства Александр Кулик провел 4 февраля встречу с главными бухгалтерами, работающими в отрасли, и попросил их не молчать из-за несправедливости начальников.
Кулик сказал, что видит в лесхозах проблемы в коллективах. Для их решения нужна работа и руководителя, и главбуха. Мало того, министр заметил:
«Главный бухгалтер является своеобразным “аккумулятором” всех проблем или, наоборот, решения всех проблем на предприятии. От вас, в том числе, зависит создание нормальной психологической обстановки в коллективах».
Говоря о контроле всех выплат главными бухгалтерами, глава Минлесхоза напомнил и о борьбе за кадры.
«Проявляйте принципиальную позицию по всем показателям! Не молчите, если руководитель принимает несправедливое решение особенно в отношении рабочих. Это надо выжигать каленым железом!» — таким было обращение Александра Кулика к главбухам.
Еще министр потребовал искоренить факты разбежки вдвое и более раз уровня зарплаты в учреждениях по одной и той же категории работников. А еще добавил:
«Вопросов больше, чем ответов — и вы стоите в центре проблем!».
