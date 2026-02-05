Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Котюков проведет штаб с руководителями управлений образования

Глава региона также пообщается с главами муниципалитетов и директорами школ.

Источник: Правительство Красноярского края

Глава Красноярского края сообщил о намерении провести штаб с главами муниципалитетов, директорами школ и руководителями управлений образования. Об этом Михаил Котюков написал в своем Telegram-канале.

Встречу глава региона организует, чтобы обсудить факты нападений на школы — кодинскую и красноярскую — и предотвратить подобные ЧП в будущем.

«Надо системно разобраться, как организована воспитательная и профилактическая работа с детьми, как выполняются требования безопасности, как выстроен механизм реагирования на любые подростковые конфликты», — заявил Михаил Котюков.

Губернатор также отметил, что к трагедиям часто приводит замалчивание случаев травли и призвал вовремя реагировать на изменения в поведении и эмоциональном состоянии детей и подростков.

Напомним, 4 февраля школьница из Кодинска напала на свертницу с ножом и пыталась поранить учителя. 5 февраля девочка из Красноярска устроила в учебном заведении пожар, а также атаковала одноклассников и педагога.