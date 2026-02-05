Опубликованы фото виллы за 3−4 млн евро, где живет Пугачева на Кипре

Алла Пугачева с семьей предпочла жизни в высотке закрытый элитный поселок на побережье Лимасола. Речь идет о небольшом комплексе из нескольких десятков вилл, расположенных вдоль яхт-клуба в местной марине. Территория охраняется, въезд — только через шлагбаум. Самые свежие фотографии виллы певицы сделала корреспондент сайта KP.RU.
«До сих пор неизвестно, купила певица дом или снимает. Агент по недвижимости сообщил мне, что виллы в поселке стоят 3−4 млн евро (272 — 362 млн. руб). Из-за живой изгороди, отделяющей частную территорию от городской, выглядывает небольшая двухэтажная розовая вилла с террасой и бассейном. Именно здесь обитает семейство Пугачевой», — передает корреспондент KP.RU.
По словам риелторов, помимо аренды, ежемесячные платежи за содержание жилья могут достигать еще 700−800 евро. При этом поселок находится буквально в эпицентре лимасольской жизни: рядом рестораны, яхты и старый город.
За живой изгородью скрывается двухэтажная вилла с террасой и бассейном, где сейчас и живет семья Пугачевой. Первый этаж в момент визита был закрыт плотными рольставнями, а на втором горел свет. В несезон район выглядит почти пустым.
Въезд в элитный поселок под охраной. Дарья МОРОЗОВА.
Напомним, уехавшая из России Алла Пугачева выставила на продажу трехэтажный пентхаус в кипрском районе Неаполис. Просторная недвижимость площадью 1012 кв.м. включает шесть спален, пять ванных комнат и собственный бассейн.