Овощи и фрукты против рака: как свежие продукты снижают онкологические риски

Употребление свежих овощей и фруктов доказанно снижает риски развития рака. Об этом заявил заведующий лабораторией канцерогенных веществ и доктор биологических наук Кирилл Кирсанов в интервью KP.RU.
«Свежие овощи и фрукты помогают снизить заболеваемость раком. Такая [средиземноморская] диета содержит вещества полифенолы, которые обладают доказанным антиканцерогенным действием», — отметил эксперт.
Кирсанов подчеркнул, что люди, употребляющие продукты с консервантами, имеют более высокие шансы на развитие рака. В то же время употребление свежих продуктов положительно влияет на микрофлору кишечника. Это может дополнительно уменьшать онкологические риски.
Напомним, что российские ученые работают над созданием препаратов для лечения рака без использования химиотерапии. Президент РАН Геннадий Красников отметил, что в данной области уже разработаны перспективные методы для более эффективного воздействия на опухоли.
Также KP.RU писал о рекомендациях для россиян по контролю здоровья для снижения рисков развития рака. Онколог Роман Гончарук уточнил, что отказ от вредных привычек поможет снизить вероятность онкозаболеванйи в любом возрасте.