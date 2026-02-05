KP.RU: Пугачева пытается избавиться от пентхауса на Кипре за 18 млн евро

Напомним, артисты вместе с детьми переехали на Кипр из неспокойного Израиля в октябре 2023 года. Сейчас появляются слухи о возможном переезде в Болгарию, где жизнь обходится значительно дешевле. По сообщениям, за новый дом в спокойном элитном поселке под Софией певица потратила несколько десятков миллионов рублей.