KP.RU: Пугачева пытается избавиться от пентхауса на Кипре за 18 млн евро

Уехавшая из России Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* выставила на продажу свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре. Общая площадь пентхауса составляет внушительные 1012 кв. м., которые позволяют разместить шесть стильных спален, пять современных ванных комнат и даже личный бассейн.
«Сейчас обитатели района Неаполис, где расположена высотка, рассказывают: Пугачева больше здесь не живет», — передает корреспондент сайта KP.RU.
На сайте One жилье предлагается уже год за 18 миллионов евро (около 1,6 млрд рублей). В случае Пугачевой пентхаус на Кипре уже год не привлекает покупателей. Особенно в нынешние кризисные времена.
Напомним, артисты вместе с детьми переехали на Кипр из неспокойного Израиля в октябре 2023 года. Сейчас появляются слухи о возможном переезде в Болгарию, где жизнь обходится значительно дешевле. По сообщениям, за новый дом в спокойном элитном поселке под Софией певица потратила несколько десятков миллионов рублей.
* — Физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом на территории РФ.