Россиянам рассказали, что происходит с попавшими в организм консервантами: ответ эксперта

Доктор Якубовская: Превысить безопасную дозу консервантов из еды крайне сложно.

Источник: Комсомольская правда

Концентрация консервантов в пищевой и иной продукции регулируется нормами предельно допустимой концентрации (ПДК), что делает превышение безопасного порога маловероятным. Об этом рассказала доктор медицинских наук Марианна Якубовская в беседе с KP.RU.

Эксперт также подчеркнула, что разрешенные консерванты не накапливаются в тканях. Организм перерабатывает и полностью выводит их.

На вопрос о том, можно ли считать консерванты «непрямыми» канцерогенами, эксперт отвечает, что на сегодняшний день таких доказательств нет.

По словам Якубовской, оценка безопасности, в том числе на предмет канцерогенного эффекта, является обязательным этапом. Добавки тестируются в лабораторных условиях, и лишь установление безопасной нормы (ПДК) позволяет законодательно разрешить их использование в продуктах питания.

До этого гинеколог Гюнай Салаева перечислила полезные для женского здоровья продукты.

Немногим ранее эксперты Medical Xpress назвали продукты, которые могут повышать риск развития онкологических заболеваний.