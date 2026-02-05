Россиянам рассказали, что происходит с попавшими в организм консервантами: ответ эксперта

Концентрация консервантов в пищевой и иной продукции регулируется нормами предельно допустимой концентрации (ПДК), что делает превышение безопасного порога маловероятным. Об этом рассказала доктор медицинских наук Марианна Якубовская в беседе с KP.RU.
Эксперт также подчеркнула, что разрешенные консерванты не накапливаются в тканях. Организм перерабатывает и полностью выводит их.
На вопрос о том, можно ли считать консерванты «непрямыми» канцерогенами, эксперт отвечает, что на сегодняшний день таких доказательств нет.
По словам Якубовской, оценка безопасности, в том числе на предмет канцерогенного эффекта, является обязательным этапом. Добавки тестируются в лабораторных условиях, и лишь установление безопасной нормы (ПДК) позволяет законодательно разрешить их использование в продуктах питания.
До этого гинеколог Гюнай Салаева перечислила полезные для женского здоровья продукты.
Немногим ранее эксперты Medical Xpress назвали продукты, которые могут повышать риск развития онкологических заболеваний.