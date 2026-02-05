В Башкирии проценты по ипотеке снизились за год

Несмотря на общее снижение за год, условия по ипотеке в Башкирии на конец декабря оставались менее выгодными, чем в целом по России, где средняя ставка была 7,73%. Согласно данным ЦБ, самая дешевая ипотека в конце прошлого года была в Бурятии (4,74%), а также в Сахалинской (4,87%) и Амурской (4,93%) областях. На другом конце рейтинга оказались Чечня и Ингушетия с самыми высокими ставками — 13,99% и 13,47% соответственно.