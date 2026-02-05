В Башкирии проценты по ипотеке снизились за год

Центробанк России обнародовал статистику, которая показывает динамику ипотечных ставок в Башкирии на протяжении прошлого года. Информация опубликована на официальном портале Единой межведомственной информационно-статистической системы.
В январе 2025 года жители республики в среднем брали ипотеку под 9,49% годовых. В течение последующих месяцев ставки постепенно снижались, достигнув своего самого низкого уровня в июле — всего 8%. Однако эта тенденция сменилась на противоположную уже в августе, и к октябрю средний показатель подрос до 8,1%. Осенью снова наметилось небольшое снижение: в ноябре ставка составила 8,08%, а в декабре опустилась до 8,01%.
Несмотря на общее снижение за год, условия по ипотеке в Башкирии на конец декабря оставались менее выгодными, чем в целом по России, где средняя ставка была 7,73%. Согласно данным ЦБ, самая дешевая ипотека в конце прошлого года была в Бурятии (4,74%), а также в Сахалинской (4,87%) и Амурской (4,93%) областях. На другом конце рейтинга оказались Чечня и Ингушетия с самыми высокими ставками — 13,99% и 13,47% соответственно.
