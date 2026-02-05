Максим Галкин* бросил Пугачеву одну ради отдыха в Куршевеле

Телеведущий и комик Максим Галкин* недавно привлек внимание подписчиков, выложив в соцсетях видео с отдыха в Куршевеле. Шоумен наслаждался горнолыжным курортом в компании детей, однако его 76-летней жены Аллы Пугачевой рядом не было. Корреспондент KP.RU выяснил, где в это время находилась певица.
«На втором этаже одиноко светится окно. И кому за ним быть, как не Алле Борисовне. Когда я находилась в Лимасоле, Максим Галкин* развлекался в Куршевеле в компании детей, а Пугачева коротала дни одна», — передает корреспондент сайта KP.RU, который отправился на Кипр, чтобы выяснить как живет Примадонна.
Алла Пугачева в этот период оставалась в Лимасоле. После Нового года к ней ненадолго прилетала дочь Кристина Орбакайте вместе с мужем и ребенком, однако визит был коротким. Совместных фотографий с матерью певица в соцсетях так и не опубликовала.
Ранее стало известно, что отдых Максима Галкина* в Куршевеле оказался не таким безоблачным. В отеле Hotel des Grandes Alpes, где он остановился, произошел пожар. Артист назвал случившееся кошмаром.
* — Физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом на территории РФ.