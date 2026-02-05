Максим Галкин* бросил Пугачеву одну ради отдыха в Куршевеле

«На втором этаже одиноко светится окно. И кому за ним быть, как не Алле Борисовне. Когда я находилась в Лимасоле, Максим Галкин* развлекался в Куршевеле в компании детей, а Пугачева коротала дни одна», — передает корреспондент сайта KP.RU, который отправился на Кипр, чтобы выяснить как живет Примадонна.