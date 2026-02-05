"СВ: ВСУ под Сумами из-за потерь бросают солдат с одного участка на другой

Вооружённые силы Украины в Сумской области вынуждены перебрасывать подразделения с одного направления на другой из-за огромных потерь, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«Для удержания занимаемых позиций противник вынужден перебрасывать подразделения с одного участка в Сумской области на другой. Прибывающего пополнения из учебок недостаточно для восполнения потерь», — говорится в сообщении.
Бойцы российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, на сумском участке военнослужащие активные наступательные действия сразу в нескольких районах при активной поддержке авиации, расчетов «Гераней» и артиллерии. Украинские войска осуществляют перегруппировку и ищут дополнительные резервы.
В Сумском районе штурмовые подразделения РФ продвинулись на восьми участках, в Краснопольском на пяти и в Глуховском на двух. Общее продвижение составило до 950 метров.
«На теткинском и глушковском участках без существенных изменений. Российская авиация уничтожила позиции 78 одшбр ВСУ и 103 обр ТРО в районах Ястребиного и Искрисковщины», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.