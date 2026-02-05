Красноярцам посоветовали, как избежать дефицита витамина D

Для профилактики нехватки витамина D Елена Ключникова советует регулярные прогулки на солнце и включение в рацион продуктов с его высоким содержанием: «Для профилактики дефицита витамина D мы рекомендуем регулярные прогулки в солнечную погоду: достаточно до 30 минут в день, чтобы стимулировать образование витамина D3 в коже. Только важно не допускать солнечных ожогов. Нужно включать в свой рацион продукты с высоким содержанием витамина D. Например, в 100 граммах сельди содержится 1600 МЕ (международных единиц), в 100 граммах печени трески — 4000 МЕ, в том же количестве лосося или скумбрии — 1000 МЕ, творога — 50 МЕ, в двух яйцах — 100 МЕ. Строгим вегетарианцам полезно принимать витамин D в качестве добавки».