Красноярцам посоветовали, как избежать дефицита витамина D

Ассистент кафедры госпитальной терапии и иммунологии КрасГМУ Елена Ключникова объяснила, почему этот витамин важен для здоровья и как правильно получать его организму.
«Витамин D — это стратегически важный элемент. Без него невозможно полноценное функционирование организма. Долгое время считалось, что он необходим исключительно для здоровья костей. Но его влияние распространяется далеко за пределы скелетной системы. Дефицит витамина приводит к риску возникновения болезней почек, сердечно-сосудистых патологий, заболеваний мужской и женской мочеполовой системы. Его недостаток повышает риск снижения когнитивных функций и появления деменции», — сказала Елена Ключникова.
Часть витамина D организм вырабатывает в коже под воздействием солнечного света, часть поступает с пищей — из яичного желтка, кисломолочных продуктов, сыра, творога, сливочного масла, печени рыб и морепродуктов.
Непосредственно синтез витамина возможен только при условии прямого попадания солнечных лучей и нормальной работы почек и печени. Проживание в южных регионах не гарантирует защиту от его дефицита, а с возрастом способность выработки витамина D в коже снижается.
Основные признаки нехватки витамина D у взрослых — боли в мышцах и костях, общая слабость, судороги, переломы при минимальных травмах, частые ОРВИ. У младенцев дефицит проявляется мягкими костями черепа, поздним закрытием родничка, задержкой моторного развития и Х-образным искривлением ног.
Для профилактики нехватки витамина D Елена Ключникова советует регулярные прогулки на солнце и включение в рацион продуктов с его высоким содержанием: «Для профилактики дефицита витамина D мы рекомендуем регулярные прогулки в солнечную погоду: достаточно до 30 минут в день, чтобы стимулировать образование витамина D3 в коже. Только важно не допускать солнечных ожогов. Нужно включать в свой рацион продукты с высоким содержанием витамина D. Например, в 100 граммах сельди содержится 1600 МЕ (международных единиц), в 100 граммах печени трески — 4000 МЕ, в том же количестве лосося или скумбрии — 1000 МЕ, творога — 50 МЕ, в двух яйцах — 100 МЕ. Строгим вегетарианцам полезно принимать витамин D в качестве добавки».
При выявленном дефиците витамин D следует принимать в виде добавок только по назначению врача.
Передозировка возможна только при чрезмерном приеме добавок и может вызвать нарушения работы сердца и почек, избыток кальция, тошноту, рвоту и другие симптомы. «Периодический контроль (один раз в год) уровня витамина D3 в сыворотке крови и своевременная корректировка при наличии показаний позволяет не только укрепить кости и иммунитет, но и обеспечить гармоничную работу гормональной регуляции, снижающую риск многих заболеваний», — заключила эксперт.
