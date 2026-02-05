Что говорят живущие на Кипре россияне о Пугачевой: «Галкин* заставил ее отвернуться от Родины»

Живущие на Кипре россияне по-разному относятся к Алле Пугачевой, но многие уверены, что ее разрыв с Россией связан именно с Максимом Галкиным*. Корреспондент KP.RU пообщался с выходцами из РФ на набережной Молос в Лимасоле и узнал, что думают соотечественники о жизни певицы за границей.
«Зачем она потащилась за Галкиным*? Он ее заставил от Родины отвернуться. Я тут корни не забываю — говорим по-русски, в Россию летаем каждый год, на Бессмертный полк вот на эту самую набережную выходим каждое 9 мая. А Пугачеву черт дернул — теперь вот прячется», — сказала Марина, живущая на Кипре.
Другие россияне вспоминают, что раньше иногда видели Примадонну на острове, но так и не решались подойти. Некоторые с сожалением отмечают, что Пугачева не дает концертов для русскоязычной публики, другие же признаются, что идти на такие выступления уже не стали бы.
К разговору подключился и бывший военный Михаил, который живет на Кипре с начала 2000-х. По его словам, окончательно отношение к певице изменилось после ее резонансных высказываний в интервью осенью.
Ранее сообщалось, что артисты вместе с детьми переехали на Кипр из неспокойного Израиля в октябре 2023 года. Сейчас ходят слухи о том, что семья может перебраться в Болгарию, где жизнь значительно дешевле.
* — Физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом на территории РФ.