Максим Галкин* увез детей в Куршавель, несмотря их уроки в дорогостоящей школе

Дети Пугачевой и Галкина* учатся в частной школе American Academy, которая находится всего в пяти минутах ходьбы от дома семьи. Год обучения там обходится примерно в 8000 евро за ребенка. Здание учебного заведения ничем не выделяется — обычная «районная» школа с охраной и закрытой калиткой, при этом русский язык включен в образовательную программу.