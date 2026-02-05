Максим Галкин* увез детей в Куршавель, несмотря их уроки в дорогостоящей школе

Телеведущий и комик Максим Галкин* снова оказался в центре внимания после поездки в Куршевель. Как выяснил корреспондент KP.RU, шоумен увез 12-летних Лизу и Гарри на горнолыжный курорт прямо во время учебного года, несмотря на занятия в дорогостоящей частной школе на Кипре.
«Несмотря на то, что учеба в разгаре, супруг певицы выдернул 12-летних детей с занятий, чтобы отправиться на лыжи в Куршевель — видимо, его график важней детского», — узнал KP.RU.
Дети Пугачевой и Галкина* учатся в частной школе American Academy, которая находится всего в пяти минутах ходьбы от дома семьи. Год обучения там обходится примерно в 8000 евро за ребенка. Здание учебного заведения ничем не выделяется — обычная «районная» школа с охраной и закрытой калиткой, при этом русский язык включен в образовательную программу.
По словам местных риелторов, район, где живет семья, сложно назвать уединенным. Обеспеченные иностранцы чаще выбирают пригороды или Пафос, где меньше туристов и шума. Однако семейство, вероятно, сделало ставку на близость к городской жизни и школе, даже если в итоге учебный процесс пришлось прервать ради поездки на курорт.
Ранее KP.RU опубликовал фото виллы певицы за 3−4 млн евро. Закрытый поселок у яхт-клуба стал новым местом обитания семейства Пугачевой.
* — Физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом на территории РФ.