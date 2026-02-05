Названа причина, почему Пугачева перестала выходить в люди: «Медицина на Кипре швах!»

Жители Кипра обсуждают редкие появления Аллы Пугачевой на публике. По их мнению, нежелание певицы выходить в люди связывают с состоянием ее здоровья и образом жизни на острове, узнал корреспондент KP.RU.
«Ну, а у кого подобных проблем в таком возрасте нет? Я видела Аллу Борисовну год назад. Держалась она бодро, шла сама. Если бы совсем плохо ей было — не сидела бы тут. Медицина на Кипре швах! Одна приличная частная клиника на весь город, но дико дорогая», — поделилась одна из россиянок, живущих на Кипре.
Другая местная жительница, наблюдавшая певицу на набережной Лимасола, отмечает, что Пугачева выглядела усталой и зажатой, стараясь скрыть лицо под кепкой.
«Наблюдала ее однажды — очень зажатая, уставшая, сутулится, кепку надвигает по брови. Выражение лица, когда поняла, что мы ее узнали, было “да оставьте вы меня в покое”», — вспомнила Анна.
Многие россияне на Кипре уверены, что дело не в здоровье артистки и не в боязни камер, а в том, что возвращение в прежнюю жизнь невозможно, а будущее пока полностью окутано неизвестностью.
Ранее живущие на Кипре россияне рассказали, как сейчас относятся к Алле Пугачевой. Многие уверены, что ее разрыв с Россией связан именно с Максимом Галкиным*.
* — Физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом на территории РФ.