МОК задумался о переносе зимних Олимпиад на январь из-за климата

Международный олимпийский комитет обсуждает возможность проведения будущих зимних Олимпийских игр в январе на фоне изменения климата и ухудшения погодных условий. Об этом заявила президент МОК Кирсти Ковентри по итогам сессии организации в Милане.
По ее словам, инициативу о переносе сроков выдвинул один из членов рабочей комиссии. Основной причиной называют глобальное потепление, которое все чаще влияет на условия проведения соревнований в традиционные февральские даты. Отдельное внимание в МОК уделяют связке Олимпиады и Паралимпиады, которая сейчас смещается на март — период, когда во многих регионах погода уже не подходит для зимних видов спорта.
Ковентри подчеркнула, что речь пока идет лишь о дискуссии. Никаких окончательных решений комитет не принимал.
Ближайшие зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В 2030 году Игры пройдут во Французских Альпах, а в 2034-м — в американском Солт-Лейк-Сити.
Ранее председатель комиссии МОК по выбору столиц зимних Олимпиад Карл Штосс заявлял, что климатические изменения в перспективе могут вынудить сократить число видов спорта, участников и зрителей. Он подтверждал, что внутри организации рассматривается вариант проведения соревнований в более ранние сроки.
Проблема, по его словам, во многом связана с Паралимпийскими играми, которые стартуют через две недели после Олимпиады, когда погодные условия часто уже не соответствуют требованиям зимних дисциплин.
Согласно исследованию профессора Университета Ватерлоо Дэниела Скотта и доцента Университета Инсбрука Роберта Штайгера, перенос Олимпийских и Паралимпийских игр примерно на три недели раньше способен значительно увеличить число климатически надежных площадок для их проведения в будущем.
