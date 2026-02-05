МОК задумался о переносе зимних Олимпиад на январь из-за климата

По ее словам, инициативу о переносе сроков выдвинул один из членов рабочей комиссии. Основной причиной называют глобальное потепление, которое все чаще влияет на условия проведения соревнований в традиционные февральские даты. Отдельное внимание в МОК уделяют связке Олимпиады и Паралимпиады, которая сейчас смещается на март — период, когда во многих регионах погода уже не подходит для зимних видов спорта.