В Забайкалье ФСБ задержала киберпреступников, взламывающих «Госуслуги» россиян

Задержание подозреваемых. Видео © УФСБ России по Забайкальскому краю.
Деньги выводились через несколько банковских счетов и использовались в личных целях. Наряду с этим подозреваемые торговали персональными данными, аккаунтами, «серым» мобильным трафиком и банковскими картами для последующих нелегальных операций.
В ходе задержания были арестованы три человека. По местам их проживания и временного пребывания проведены обыски. В результате были изъяты электронные устройства и носители, а также банковские карты.
Ранее Life.ru писал, что аферисты начали рассылать пользователям поддельные уведомления от имени портала «Госуслуги». В рассылке мошенники уверяют потенциальную жертву, что ей срочно нужно позвонить по указанному номеру для обновления данных на портале. При этом утверждается, что якобы на действующий электронный адрес «письмо с Госуслуг» не доходит. Ведомство просит граждан не перезванивать по номерам из подозрительных писем и никогда не передавать третьим лицам коды доступа.
