В Забайкалье ФСБ задержала киберпреступников, взламывающих «Госуслуги» россиян

Ранее Life.ru писал, что аферисты начали рассылать пользователям поддельные уведомления от имени портала «Госуслуги». В рассылке мошенники уверяют потенциальную жертву, что ей срочно нужно позвонить по указанному номеру для обновления данных на портале. При этом утверждается, что якобы на действующий электронный адрес «письмо с Госуслуг» не доходит. Ведомство просит граждан не перезванивать по номерам из подозрительных писем и никогда не передавать третьим лицам коды доступа.