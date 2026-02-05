Ричмонд
В Забайкалье ФСБ задержала киберпреступников, взламывающих «Госуслуги» россиян

В Забайкальском крае выявили и задержали межрегиональную группу, занимавшуюся киберпреступлениями. С 2023 года злоумышленники получали доступ к личным профилям граждан на портале «Госуслуги» и оформляли на их имя кредиты. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Источник: Life.ru

Задержание подозреваемых. Видео © УФСБ России по Забайкальскому краю.

Деньги выводились через несколько банковских счетов и использовались в личных целях. Наряду с этим подозреваемые торговали персональными данными, аккаунтами, «серым» мобильным трафиком и банковскими картами для последующих нелегальных операций.

В ходе задержания были арестованы три человека. По местам их проживания и временного пребывания проведены обыски. В результате были изъяты электронные устройства и носители, а также банковские карты.

Ранее Life.ru писал, что аферисты начали рассылать пользователям поддельные уведомления от имени портала «Госуслуги». В рассылке мошенники уверяют потенциальную жертву, что ей срочно нужно позвонить по указанному номеру для обновления данных на портале. При этом утверждается, что якобы на действующий электронный адрес «письмо с Госуслуг» не доходит. Ведомство просит граждан не перезванивать по номерам из подозрительных писем и никогда не передавать третьим лицам коды доступа.

