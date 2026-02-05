«То есть каждый второй из включенных телевизоров». Эйсмонт сказал, чего с белорусским ТВ не было даже во время «Евровидения»

«Мы получили 151 тысячу голосов за 15 минут. Пришлось продлить время голосования, потому что подтверждение по СМС начало приходить чуть позже. Но тенденция была ясна с первых минут. Социологию не обманешь. Такого не было никогда, даже во время “Евровидения”. Мы рады, что люди в это вовлечены».