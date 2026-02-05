«То есть каждый второй из включенных телевизоров». Эйсмонт сказал, чего с белорусским ТВ не было даже во время «Евровидения»

Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт сказал в эфире «Альфа-радио», чего с белорусским ТВ не было даже во время «Евровидения».
Речь шла о финале пятого сезона телешоу «Фактор.by» 23 января 2026 года, победителем которого стал россиянин Ибрагим Карасов (здесь все подробности). Голосование вышло впечатляющим, заметил Эйсмонт:
«Мы получили 151 тысячу голосов за 15 минут. Пришлось продлить время голосования, потому что подтверждение по СМС начало приходить чуть позже. Но тенденция была ясна с первых минут. Социологию не обманешь. Такого не было никогда, даже во время “Евровидения”. Мы рады, что люди в это вовлечены».
Сказал Эйсмонт и о рейтингах «Фактор.by»:
«Чтобы понимать: средняя доля телеканала “Беларусь 1” — где-то в районе восьмерки. Это нормальный показатель. Но финал “Фактора” набрал 27. Для такого шоу это много. А на пике, в определенные моменты, доля достигала 48. То есть каждый второй из включенных телевизоров в городах Беларуси был настроен на “Фактор.by”. Люди ждали итогов голосования».
