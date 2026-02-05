Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван простой способ улучшить качество сна без таблеток

Регулярное пребывание на утреннем солнце является ключом к здоровому режиму и улучшает качество ночного отдыха. К такому выводу пришли учёные, проанализировав данные более 1700 взрослых людей. Результаты доказывают, что солнечный свет до 10 утра оказывает наиболее сильное положительное влияние на сон. Об этом говорится в журнале BMC Public Health.

Источник: Life.ru

Специалисты оценивали, как воздействие солнца в разное время суток влияет на параметры сна, уделяя особое внимание «середине сна» — индикатору синхронизации отдыха с естественными биологическими часами. Оказалось, что каждые дополнительные 30 минут, проведённые на улице до 10 утра, сдвигали середину сна почти на 23 минуты раньше, что говорит о стабилизации циркадных ритмов. Участники, получавшие больше утреннего света, также субъективно оценивали свой сон как более качественный.

Вечернее солнце оказывало значительно более слабый эффект. Исследователи отмечают, что эта простая и доступная привычка — проводить время на улице в первой половине дня — может стать естественным и эффективным способом поддержания здоровья в условиях современной жизни, помогая организму работать чётко и слаженно без радикальных изменений распорядка дня.

Ранее Life.ru писал, что парам стоит обратить внимание не на дизайн спальни, а правильно подобранное спальное место. Разница в весе, росте и ощущении жёсткости может серьёзно повлиять на качество отдыха. Размеры кровати также имеют значение. Длину спального места рекомендуется рассчитывать исходя из роста более высокого партнёра.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.