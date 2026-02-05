Назван простой способ улучшить качество сна без таблеток

Специалисты оценивали, как воздействие солнца в разное время суток влияет на параметры сна, уделяя особое внимание «середине сна» — индикатору синхронизации отдыха с естественными биологическими часами. Оказалось, что каждые дополнительные 30 минут, проведённые на улице до 10 утра, сдвигали середину сна почти на 23 минуты раньше, что говорит о стабилизации циркадных ритмов. Участники, получавшие больше утреннего света, также субъективно оценивали свой сон как более качественный.