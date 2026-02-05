Ричмонд
Самолет в Фукуок отправился из Красноярска с задержкой на двое суток

Задержка авиарейса на Фукуок (Вьетнам) из Красноярска составила двое суток. Воздушное судно вылетело из международного аэропорта имени Дмитрия Хворостовского 5 февраля в 04:07.

Источник: Российская газета

«Пострадавшими оказались 335 человек. Специалисты Роспотребнадзора готовы защищать нарушенные права туристов», — сообщили сегодня в ведомстве.

Ранее авиакомпания, планировавшая рейс на 05:35 3 февраля, проинформировала, что задержка обусловлена техническими причинами. По данным ТАСС, обслуживание Boeing 767 затрудняли 30-градусные морозы в Красноярске.

Авиакомпания прислала из Перми резервный борт. Тем временем пассажирам предоставили питание и напитки, а также номера в городских гостиницах.

Роспотребнадзор уведомил, что в аэропорту города Фукуок, расположенного на одноименном острове, задерживается авиарейс в Красноярск; более 300 туристов не смогли своевременно вернуться домой.