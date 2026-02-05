Ричмонд
В Братском районе в поселке Мамырь открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Теперь около 250 жителей будут получать медицинскую помощь в улучшенных условиях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе в поселке Мамырь открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Теперь около 250 жителей будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

— Ранее пациенты обращались в пункт, который находился в здании 1981 года постройки. Зимой там было холодно, этому фельдшер часто принимал на дому, — уточнил глава региона.

На строительство ФАПа потребовалось около 9,9 миллиона рублей, еще 2 миллиона потратили на медицинское оборудование и мебель. Это уже 15-й фельдшерско-акушерский пункт в Братском районе. В этом году планирует открыть еще два — в селе Илир и поселке Карахун.

