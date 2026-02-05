В Братском районе в поселке Мамырь открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

На строительство ФАПа потребовалось около 9,9 миллиона рублей, еще 2 миллиона потратили на медицинское оборудование и мебель. Это уже 15-й фельдшерско-акушерский пункт в Братском районе. В этом году планирует открыть еще два — в селе Илир и поселке Карахун.