Травма Петросян перед Олимпиадой-2026: угроза надеждам на победу в финурном катании

История травмы Петросян уходит корнями в сентябрь 2025 года, когда перед квалификационным турниром в Пекине у спортсменки были выявлены проблемы со здоровьем. Тутберидзе сообщила, что врачи дали противоречивые прогнозы: одни специалисты рекомендовали завершить спортивную карьеру, другие настаивали на трёхмесячном ношении гипса. Однако решение было найдено благодаря обращению к спортивному врачу из Мюнхена, с которым тренерский штаб сотрудничает на протяжении многих лет — к этому специалисту ранее обращались Полина Цурская и Анна Щербакова. Немецкий врач уверенно заявил о возможности подготовить Петросян к старту в Китае. После мануальной коррекции и специального комплекса упражнений, направленных на расширение диапазона движений, фигуристка смогла восстановиться и успешно пройти квалификацию, завоевав олимпийскую квоту для России.