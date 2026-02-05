Травма Петросян перед Олимпиадой-2026: угроза надеждам на победу в финурном катании

Этери Тутберидзе сообщила о травме Аделии Петросян, перенесённой ещё перед сентябрьской квалификацией в Пекине и вновь обострившейся в январе 2026 года. Эксперты выразили обеспокоенность, но воздержались от прогнозов, подчеркнув зависимость исхода от характера повреждения. Петросян ранее восстанавливалась у немецкого спортивного врача в Мюнхене. Соревнования пройдут 17 февраля на фоне высокой ответственности и отсутствия запасных вариантов.
Травма и ответственность: как Аделия Петросян готовится к Олимпиаде-2026 под грузом ожиданий.
Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник выпазил опасения по поводу состояния здоровья российской фигуристки Аделии Петросян. Информацию о проблемах со здоровьем спортсменки ранее озвучила заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. Лакерник выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, подчеркнув, что Тутберидзе не склонна делать необоснованные заявления. При этом он отметил отсутствие у себя детальной информации о характере травмы и необходимых мерах лечения, воздержавшись от прогнозов относительно готовности фигуристки к старту. Почётный вице-президент ISU в интервью «Советскому спорту» пожелал Петросян скорейшего восстановления для участия в Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Восемнадцатилетняя Аделия Петросян, трёхкратная чемпионка России, остаётся единственной представительницей страны в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде-2026. Это обусловлено санкционными ограничениями, действующими в отношении российских спортсменов. В феврале 2026 года в рамках документального сериала «Метод Тутберидзе» Петросян поделилась своими переживаниями перед главным стартом четырёхлетия. Фигуристка рассказала о психологических трудностях тренировочного процесса, когда неудачи в отработке элементов — от тройного акселя до четверного тулупа — вызывают у неё самокритику и эмоциональное напряжение. По её словам, успех выполнения прыжков во многом зависит от настроя, а не только от физической подготовки. Петросян признала наличие страхов и рисков, но подчеркнула необходимость действовать по ситуации.
История травмы Петросян уходит корнями в сентябрь 2025 года, когда перед квалификационным турниром в Пекине у спортсменки были выявлены проблемы со здоровьем. Тутберидзе сообщила, что врачи дали противоречивые прогнозы: одни специалисты рекомендовали завершить спортивную карьеру, другие настаивали на трёхмесячном ношении гипса. Однако решение было найдено благодаря обращению к спортивному врачу из Мюнхена, с которым тренерский штаб сотрудничает на протяжении многих лет — к этому специалисту ранее обращались Полина Цурская и Анна Щербакова. Немецкий врач уверенно заявил о возможности подготовить Петросян к старту в Китае. После мануальной коррекции и специального комплекса упражнений, направленных на расширение диапазона движений, фигуристка смогла восстановиться и успешно пройти квалификацию, завоевав олимпийскую квоту для России.
Новые тревоги возникли в январе 2026 года, когда во время тренировок Петросян вновь почувствовала боли в теле. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в интервью «Советскому спорту» прокомментировал ситуацию, отметив, что любая травма требует корректировки тренировочного процесса, что не может считаться позитивным фактором в предолимпийский период. Траньков отказался делать прогнозы относительно выступления Петросян, подчеркнув зависимость исхода от степени тяжести повреждения.
Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о психологической нагрузке, с которой сталкивается молодая спортсменка. По её мнению, Петросян тренируется с максимальной отдачей, осознавая ответственность за представление страны на фоне отсутствия альтернативных кандидатур. Бутырская в интервью «Советскому спорту» указала на необходимость выполнения четверных прыжков в произвольной программе и тройного акселя в короткой для борьбы за медали, учитывая, что российская фигуристка, вероятно, будет выступать первой из-за отсутствия международного рейтинга. Эксперт предположила, что организм Петросян может не справляться с интенсивностью тренировок, а неудачи в отработке элементов негативно влияют на её психическое состояние.
Хореограф Бетина Попова предложила иной взгляд на публичное обсуждение травмы. По её мнению, заявления Тутберидзе могут служить инструментом снижения избыточного давления на восемнадцатилетнюю спортсменку, которая впервые столкнётся с олимпийским стрессом без поддержки тренера у бортика, без международного рейтинга и опыта выступлений под флагом нейтральных атлетов. Попова в интервью «Советскому спорту» напомнила, что Тутберидзе неоднократно подчёркивала: она не привыкла к автоматическому завоеванию золотых медалей её ученицами, а результат всегда зависит от множества факторов. Расстановка реалистичных ожиданий, по мнению хореографа, является профессиональным подходом опытного тренера, прошедшего несколько Олимпиад и видевшего расхождение между прогнозами и реальными результатами.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартуют 6 февраля 2026 года. Соревнования женщин в одиночном катании начнутся с короткой программы 17 февраля. В условиях ограниченных кадровых ресурсов и отсутствия запасных вариантов каждый тренировочный день приобретает решающее значение для преодоления как физических, так и психологических барьеров перед выходом на лёд под олимпийскими огнями Италии.