Семьи участников СВО обратились в ЦБ с просьбой упростить разблокировку счетов

Ранее сообщалось, что Государственная дума планирует скорректировать законодательство из-за ложных блокировок счетов россиян. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что изменения затронут нормы, которые создают трудности для законопослушных граждан. По его словам, около 80 процентов жалоб на блокировки инициируют сами мошенники, чтобы дискредитировать принятые меры. При этом он признал, что оставшаяся часть обращений поступает от добросовестных клиентов банков.