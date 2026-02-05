Семьи участников СВО обратились в ЦБ с просьбой упростить разблокировку счетов

«Просим рекомендовать кредитным организациям принимать для целей восстановления доступа нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, удостоверенную командиром воинской части», — говорится в письме организации.
В обращении отмечается, что при срабатывании антифрод-систем банки приостанавливают операции и блокируют переводы. В результате семьи военнослужащих теряют доступ к средствам, которые необходимы для повседневных расходов. В комитете указали, что стандартные процедуры разблокировки часто оказываются недоступными для бойцов, находящихся на передовой.
Авторы письма предложили внедрить оперативный алгоритм восстановления доступа к счетам. Отдельное внимание они обратили на необходимость адаптировать банковские процедуры для условий службы в зоне СВО, где отсутствуют нотариальные конторы и ограничены возможности личного присутствия. В комитете подчеркнули, что командиры воинских частей могут подтверждать доверенности в местах дислокации подразделений. Такой подход, по мнению авторов обращения, позволит быстрее решать вопросы с блокировками и снизит социальную напряжённость среди семей военнослужащих.
В пресс-службе Банк России сообщили, что регулятор получил обращение и рассмотрит предложения в установленном порядке.
Ранее сообщалось, что Государственная дума планирует скорректировать законодательство из-за ложных блокировок счетов россиян. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что изменения затронут нормы, которые создают трудности для законопослушных граждан. По его словам, около 80 процентов жалоб на блокировки инициируют сами мошенники, чтобы дискредитировать принятые меры. При этом он признал, что оставшаяся часть обращений поступает от добросовестных клиентов банков.
