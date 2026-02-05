Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Роспотребнадзора назвала симптомы лихорадки чикунгунья

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Симптомами лихорадки чикунгунья являются высокая температура, боль в суставах, зудящая бугорковая сыпь, в тяжелых случаях возможны кровотечения из желудочно-кишечного тракта и мочеполовых путей, кровоизлияние в сетчатку глаза и головной мозг, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Источник: © РИА Новости

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в РФ зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска она отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. В ведомстве отмечали, что риск распространения лихорадки чикунгунья в России минимален.

«Это внезапное повышение температуры (вплоть до 40 градусов), часто сопровождающиеся болью в суставах и их деформацией, зудящей бугорковой сыпью на верхней части туловища, на верхних и нижних конечностях. Отмечаются также нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта — резкие боли, нарушения стула, тошнота. В тяжелых случаях течения возможно появление кровотечений из желудочно-кишечного тракта, мочеполовых путей, кровоизлияние в сетчатку глаза и головной мозг», — рассказала Пшеничная.

Эксперт уточнила, что при неосложненном течении болезнь длится около двух недель, при этом суставные боли самостоятельно проходят в 80% случаев. У части пациентов тугоподвижность и боли в суставах могут сохраняться более полугода после перенесенной инфекции.

«Основные осложнения лихорадки: тендовагиниты (воспаления сухожилий и окружающих его оболочек), синдром Рейно (поражения периферических сосудов в области стоп и кистей), деформирующие артрозо-артриты, приводящие к стойкой инвалидизации», — добавила Пшеничная.

Лихорадка чикунгунья — это вирусное заболевание, его основными переносчиками являются тигровые комары рода Aedes — Aedes albopictus (известный также как тигровый комар) и, распространенный в Индии, Африке, Азии, а в последнее в время в южной Европе и Северной Америке, и Aedes aegypti, который распространен южнее и почти не встречается за пределами тропиков.