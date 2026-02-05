Эксперт Роспотребнадзора назвала симптомы лихорадки чикунгунья

Лихорадка чикунгунья — это вирусное заболевание, его основными переносчиками являются тигровые комары рода Aedes — Aedes albopictus (известный также как тигровый комар) и, распространенный в Индии, Африке, Азии, а в последнее в время в южной Европе и Северной Америке, и Aedes aegypti, который распространен южнее и почти не встречается за пределами тропиков.