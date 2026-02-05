Эксперт Роспотребнадзора назвала симптомы лихорадки чикунгунья

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в РФ зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска она отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. В ведомстве отмечали, что риск распространения лихорадки чикунгунья в России минимален.
«Это внезапное повышение температуры (вплоть до 40 градусов), часто сопровождающиеся болью в суставах и их деформацией, зудящей бугорковой сыпью на верхней части туловища, на верхних и нижних конечностях. Отмечаются также нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта — резкие боли, нарушения стула, тошнота. В тяжелых случаях течения возможно появление кровотечений из желудочно-кишечного тракта, мочеполовых путей, кровоизлияние в сетчатку глаза и головной мозг», — рассказала Пшеничная.
Эксперт уточнила, что при неосложненном течении болезнь длится около двух недель, при этом суставные боли самостоятельно проходят в 80% случаев. У части пациентов тугоподвижность и боли в суставах могут сохраняться более полугода после перенесенной инфекции.
«Основные осложнения лихорадки: тендовагиниты (воспаления сухожилий и окружающих его оболочек), синдром Рейно (поражения периферических сосудов в области стоп и кистей), деформирующие артрозо-артриты, приводящие к стойкой инвалидизации», — добавила Пшеничная.
Лихорадка чикунгунья — это вирусное заболевание, его основными переносчиками являются тигровые комары рода Aedes — Aedes albopictus (известный также как тигровый комар) и, распространенный в Индии, Африке, Азии, а в последнее в время в южной Европе и Северной Америке, и Aedes aegypti, который распространен южнее и почти не встречается за пределами тропиков.