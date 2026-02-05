Минчанин сядет в колонию строгого режима за 31 шоколадку — вот что он сделал

Под уголовную статью попал 42-летний минчанин, который в середине дня зашел в магазин на улице Гикало. В торговой точке фигурант сложил в пакет плитки шоколада и, не расплачиваясь, ушел. Всего была украдена 31 шоколадка, общая сумма составила 505,30 белорусского рубля. Позже украденные шоколадки фигурант перепродал незнакомому человеку.