Минчанин сядет в колонию строгого режима за 31 шоколадку — вот что он сделал

В Минске мужчину сядет в колонию строгого режима за украденную 31 шоколадку. Подробности в прокуратуре Советского района сообщили агентства «Минск-Новости».
Под уголовную статью попал 42-летний минчанин, который в середине дня зашел в магазин на улице Гикало. В торговой точке фигурант сложил в пакет плитки шоколада и, не расплачиваясь, ушел. Всего была украдена 31 шоколадка, общая сумма составила 505,30 белорусского рубля. Позже украденные шоколадки фигурант перепродал незнакомому человеку.
Вора вычислили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Пять раз до этого судимый минчанин снова был привлечен к уголовной ответственности за кражу (ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси). У мужчины на иждивении есть двое несовершеннолетних детей.
Суд признал его виновным и приговорил к 1 году и 1 месяцу заключения в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также он пройдет принудительное лечение от наркомании и должен возместить магазину причинный вред.
