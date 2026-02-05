Ричмонд
На всей территории культурного слоя в переулке Репина в Самаре проведут раскопки

В центре Самары будут проводить археологические раскопки.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре планируют провести раскопки на территории культурного слоя в переулке Репина. Акт об этом опубликован ГИООКН Самарской области. Ранее участок на пересечении переулка Репина, улиц Ленинградская, Молодогвардейская, Галактионовская, также известный как Троицкая площадь, признали объектом культурного наследия.

«В качестве основного мероприятия для обеспечения сохранности объекта предусмотрены археологические раскопки», — говорится в документе.

Напомним, что рядом с культурным слоем в переулке Репина хотят построить жилой дом, а также снести склады и гараж. Дом займет не всю территорию объекта культурного наследия, но снос нежилых зданий может повредить культурный слой, опасаются эксперты, поэтому археологические раскопки проведут целиком в выявленных границах. Меры по сохранению нужно будет принять до начала строительства.