На всей территории культурного слоя в переулке Репина в Самаре проведут раскопки

Напомним, что рядом с культурным слоем в переулке Репина хотят построить жилой дом, а также снести склады и гараж. Дом займет не всю территорию объекта культурного наследия, но снос нежилых зданий может повредить культурный слой, опасаются эксперты, поэтому археологические раскопки проведут целиком в выявленных границах. Меры по сохранению нужно будет принять до начала строительства.