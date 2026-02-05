Дополнительные ограничения на полеты сняли в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара сняли дополнительные ограничения на выпуск и прием самолетов. Они действовали с вечера 4 февраля, более 12 часов.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в Росавиации в 06:15 5 февраля.
Отмечается, что полеты ограничивали в целях безопасности.
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своего рейса и следить за информацией о времени вылета через авиакомпании, на онлайн-табло, табло в залах обслуживания или через телеграм-бот @AerodinamikaBot.
Напомним, что в регионе с вечера 4 февраля действует беспилотная опасность.
Ранее два рейса ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Краснодара.