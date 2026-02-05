Ричмонд
Дополнительные ограничения на полеты сняли в аэропорту Краснодара

Ограничения полеты действовали в аэропорту Краснодара 12 часов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Краснодара сняли дополнительные ограничения на выпуск и прием самолетов. Они действовали с вечера 4 февраля, более 12 часов.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в Росавиации в 06:15 5 февраля.

Отмечается, что полеты ограничивали в целях безопасности.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своего рейса и следить за информацией о времени вылета через авиакомпании, на онлайн-табло, табло в залах обслуживания или через телеграм-бот @AerodinamikaBot.

Напомним, что в регионе с вечера 4 февраля действует беспилотная опасность.

Ранее два рейса ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Краснодара.