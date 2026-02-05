В Волгоградской области 20 депутатов досрочно лишили полномочий

Совместная с органами принудительного исполнения работа позволила увеличить до 1,7 млрд рублей сумму взысканных алиментов (более чем на 267 млн рублей). Злоупотребления в бюджетной и закупочной сферах послужили основанием для возбуждения по инициативе прокуроров 38 уголовных дел, оспаривания свыше 130 незаконных сделок и инициирования взыскания в бюджетную систему более 400 млн рублей. Проведенная работа позволила сократить до 28,5% число контрактов, заключенных с единственным поставщиком. Объем экономии средств превысил 6,3 млрд рублей.