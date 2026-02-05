Депутаты требуют запретить скачки цен на такси в непогоду

ЕАН писал, что в Свердловской области может подорожать такси, если власти запретят работать в отрасли мигрантам. По словам юриста и экономиста Евгения Сидорова, рынок труда в Свердловской области уже испытывает острую нехватку рабочих рук, прежде всего в строительстве, логистике и транспортном секторе. «Запреты вводятся в условиях, когда дефицит кадров никуда не делся. Если мигрантам закрывают доступ к целым отраслям, вакансии просто остаются незакрытыми. В других регионах после аналогичных решений работодатели уже столкнулись с невозможностью быстро заменить работников», — отметил Сидоров. Введение дополнительных ограничений, по словам юриста, может привести к росту стоимости услуг, прежде всего в такси, доставке и грузоперевозках.