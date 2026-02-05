Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты требуют запретить скачки цен на такси в непогоду

Депутаты Госдумы потребовали запретить рост цен на такси в непогоду. Они обратились с предложением в Минтранс и ФАС.

Источник: ЕАН

«В России предложили установить предельно допустимое подорожание проезда в такси в периоды непогоды или ЧС. Поводом стали массовые жалобы граждан на резкое повышение тарифов, которое во время морозов и снегопадов в ряде случаев доходило до стоимости авиаперелетов по стране», — пишут «Известия».

Один из авторов обращения Ярослав Нилов подчеркнул, что стоимость такси — это социально значимый вопрос. По его мнению, это востребованный вид транспорта среди россиян. Депутат уверен, что необходимы разумные ограничения на повышение тарифов, которые позволят водителям сохранять доходы, но не приведут к установлению монопольных цен для пассажиров.

ЕАН писал, что в Свердловской области может подорожать такси, если власти запретят работать в отрасли мигрантам. По словам юриста и экономиста Евгения Сидорова, рынок труда в Свердловской области уже испытывает острую нехватку рабочих рук, прежде всего в строительстве, логистике и транспортном секторе. «Запреты вводятся в условиях, когда дефицит кадров никуда не делся. Если мигрантам закрывают доступ к целым отраслям, вакансии просто остаются незакрытыми. В других регионах после аналогичных решений работодатели уже столкнулись с невозможностью быстро заменить работников», — отметил Сидоров. Введение дополнительных ограничений, по словам юриста, может привести к росту стоимости услуг, прежде всего в такси, доставке и грузоперевозках.