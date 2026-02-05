Ричмонд
В Омске разыскивают двоих парней за кражу на 10 тысяч из магазина для взрослых

Подозреваемые скрылись с места происшествия, их личности установлены по записям камер видеонаблюдения.

Источник: Комсомольская правда

Двух молодых людей разыскивает полиция Омска после кражи из магазина для взрослых на улице Декабристов. Кража произошла рано утром 2 февраля. Около шести утра злоумышленники проникли в помещение похитили два товара общей стоимостью свыше 10 000 рублей. С товаром парни с места происшествия скрылись.

Инцидент полностью зафиксирован камерами видеонаблюдения. На основании этих материалов правоохранительные органы установили приметы подозреваемых и проводят оперативно-розыскные мероприятия для их задержания. По факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Расследование продолжается — устанавливаются все обстоятельства происшествия и возможная причастность задерживаемых к другим хищениям.

