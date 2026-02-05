В Омске разыскивают двоих парней за кражу на 10 тысяч из магазина для взрослых

Двух молодых людей разыскивает полиция Омска после кражи из магазина для взрослых на улице Декабристов. Кража произошла рано утром 2 февраля. Около шести утра злоумышленники проникли в помещение похитили два товара общей стоимостью свыше 10 000 рублей. С товаром парни с места происшествия скрылись.