В Омске разыскивают двоих парней за кражу на 10 тысяч из магазина для взрослых

Двух молодых людей разыскивает полиция Омска после кражи из магазина для взрослых на улице Декабристов. Кража произошла рано утром 2 февраля. Около шести утра злоумышленники проникли в помещение похитили два товара общей стоимостью свыше 10 000 рублей. С товаром парни с места происшествия скрылись.
Инцидент полностью зафиксирован камерами видеонаблюдения. На основании этих материалов правоохранительные органы установили приметы подозреваемых и проводят оперативно-розыскные мероприятия для их задержания. По факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
Расследование продолжается — устанавливаются все обстоятельства происшествия и возможная причастность задерживаемых к другим хищениям.
