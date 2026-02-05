«Сама себя преодолела»: отец Валиевой высказался о возвращении дочери в спорт

Отец фигуристки Камилы Валиевой Валерий Рамазанов высказался о возвращении дочери в большой спорт. Несмотря на то, что со спортсменкой у него натянутые отношения, он все равно продолжает ее поддерживать.
— Камила вернулась в спорт и сама себя преодолела. Это ее величие. Она победила Европу, всевозможные суды (…) Мне вся родня звонит и поздравляет. Они все рады, что Камила вышла на лед. Это самая главная победа, которую мы можем продемонстрировать западным организациям — WADA и всем остальным, — сказал Рамазанов в интервью Sports.ru.
Он также добавил, что в России «надо возобновлять» фигурное катание.
До этого журналист и телеведущий Владимир Познер также прокомментировал решение российской фигуристки Камилы Валиевой вернуться в большой спорт. По его словам, этот процесс очень тяжелый.
Камила Валиева приняла участие в чемпионате России по прыжкам — первом официальном старте после окончания дисквалификации. Однако спортсменке не удалось пройти в финал.
В январе появилась информация, что фигуристка Александра Трусова собирается вернуться к соревнованиям в следующем сезоне под руководством Этери Тутберидзе.