Виталий Хоценко сообщил о выделении 330,7 млн на ремонт дорог

«Основная часть средств — 284,6 миллиона рублей — направлена на дорожные работы в пяти малых городах региона: Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре и Тюкалинске. Омск в 2026 году получит 46,1 миллиона рублей на ремонт улиц Рабиновича и Госпитальной, имеющих важное значение для транспортной связности», — сообщил глава региона.