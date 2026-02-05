Виталий Хоценко сообщил о выделении 330,7 млн на ремонт дорог

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о выделении субсидий из областного бюджета на ремонт дорог местного значения общим объемом 330,7 миллиона рублей. Финансирование рассчитано на двухлетний период и позволит муниципалитетам привести в нормативное состояние ключевые уличные участки.
«Основная часть средств — 284,6 миллиона рублей — направлена на дорожные работы в пяти малых городах региона: Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре и Тюкалинске. Омск в 2026 году получит 46,1 миллиона рублей на ремонт улиц Рабиновича и Госпитальной, имеющих важное значение для транспортной связности», — сообщил глава региона.
Реализация программы осуществляется при взаимодействии регионального правительства с муниципальными администрациями в рамках законодательства о развитии дорожной инфраструктуры Сибири. Двухлетнее финансирование позволяет заранее планировать графики работ и эффективно распределять бюджетные ресурсы. В общей сложности планируется отремонтировать около 19 километров дорог.
Для жителей малых городов Омской области это означает повышение безопасности движения и комфорта пешеходов и водителей. Поддержка муниципалитетов в дорожной сфере остается приоритетом региональной политики, направленной на повышение качества жизни жителей Омской области.