Дактилоскопия на границе Беларуси не распространяется на некоторых россиян

Закон, которым внесены корректировки в вопросы государственной дактилоскопической регистрации, официально опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, органы погранслужбы наделены правом проводить дактилорегистрацию в интересах национальной безопасности.
В частности, обязательно проходить государственную дактилоскопическую регистрацию должны иностранцы и лица без гражданства, которые проходят пограничный контроль при пересечении белорусской госграницы, если они включены в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.
Также эту процедуру должны будут проходить те люди, в отношении которых уполномоченными должностными лицами органов пограничной службы принято соответствующее решение для обеспечения национальной безопасности страны.
Вместе с тем, есть и исключения.
Так, это требование не распространяется на россиян, которые не относятся к категориям лиц, подлежащих депортации, высылке из Беларуси, а также включенных в список лиц, въезд которых в республику запрещен или нежелателен.
Кроме того, требование о дактилоскопической регистрации по решению органов погранслужбы не распространяется на ряд категорий иностранцев, в том числе младше 14 лет или старше 75 лет, глав государств и правительств, руководителей и членов официальных делегаций, владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.