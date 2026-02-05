Появились карта расположения социальных координаторов Красноярья

«Социальные координаторы — это душа нашего фонда. В филиалах по всей стране трудятся люди сопереживающие, вовлеченные и самоотверженные. Им не все равно, и они всегда готовы прийти на помощь нашим героям. Четверть социальных координаторов — это защитники и их родные: матери, отцы, жены, сестры, дочери. Они как никто другой понимают, какие вопросы возникают у наших героев и членов их семей, как их оперативно решить. Именно социальные координаторы на связи с ветеранами в любое время, предлагают защитникам и их родным новые возможности для самореализации в профессии, спорте, искусстве, патриотическом воспитании и других областях. И они сами искренне радуются каждому достижению своих героев, ведь это лучшее подтверждение тому, что они все делают правильно», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.