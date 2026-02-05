Появились карта расположения социальных координаторов Красноярья

По итогам 2025 года число социальных координаторов регионального филиала фонда «Защитники Отечества» превысило 90 человек. Более 15 из них — ветераны специальной военной операции и члены семей защитников.
«Социальные координаторы — это душа нашего фонда. В филиалах по всей стране трудятся люди сопереживающие, вовлеченные и самоотверженные. Им не все равно, и они всегда готовы прийти на помощь нашим героям. Четверть социальных координаторов — это защитники и их родные: матери, отцы, жены, сестры, дочери. Они как никто другой понимают, какие вопросы возникают у наших героев и членов их семей, как их оперативно решить. Именно социальные координаторы на связи с ветеранами в любое время, предлагают защитникам и их родным новые возможности для самореализации в профессии, спорте, искусстве, патриотическом воспитании и других областях. И они сами искренне радуются каждому достижению своих героев, ведь это лучшее подтверждение тому, что они все делают правильно», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Для того чтобы оперативно и эффективно найти социального координатора на своей территории, региональный филиал фонда «Защитники Отечества» разработал интерактивную карту. Этот ресурс отличается простотой и удобством в использовании, что позволяет каждому легко ориентироваться на ней.
На карте представлены все муниципальные образования, где работают социальные координаторы фонда, каждая метка на ней указывает на конкретного специалиста. Пользователи могут просматривать детали о координаторах, включая их контактную информацию и часы работы. Таким образом, можно быстро выбрать наиболее подходящего специалиста по близости к вашему местоположению.
Социальные координаторы сопровождают ветеранов СВО и членов семей погибших героев по всем вопросам. В частности, содействуют в получении бесплатной психологической и юридической помощи, помогают оформить удостоверение ветерана боевых действий, положенные льготы и выплаты, получить технические средства реабилитации, высокотехнологичную медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение, а также занимаются вопросами обучения, переобучения, трудоустройства. Кроме того, сотрудники вовлекают защитников в занятия физкультурой и спортом, патриотическое воспитание детей и молодежи, общественные проекты.
Об этом сообщил красноярский филиал фонда «Защитники Отечества».
