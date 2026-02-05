Ричмонд
Появились карта расположения социальных координаторов Красноярья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский филиал фонда «Защитники Отечества» разработал интерактивную карту социальных координаторов Красноярского края.

По итогам 2025 года число социальных координаторов регионального филиала фонда «Защитники Отечества» превысило 90 человек. Более 15 из них — ветераны специальной военной операции и члены семей защитников.

«Социальные координаторы — это душа нашего фонда. В филиалах по всей стране трудятся люди сопереживающие, вовлеченные и самоотверженные. Им не все равно, и они всегда готовы прийти на помощь нашим героям. Четверть социальных координаторов — это защитники и их родные: матери, отцы, жены, сестры, дочери. Они как никто другой понимают, какие вопросы возникают у наших героев и членов их семей, как их оперативно решить. Именно социальные координаторы на связи с ветеранами в любое время, предлагают защитникам и их родным новые возможности для самореализации в профессии, спорте, искусстве, патриотическом воспитании и других областях. И они сами искренне радуются каждому достижению своих героев, ведь это лучшее подтверждение тому, что они все делают правильно», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Для того чтобы оперативно и эффективно найти социального координатора на своей территории, региональный филиал фонда «Защитники Отечества» разработал интерактивную карту. Этот ресурс отличается простотой и удобством в использовании, что позволяет каждому легко ориентироваться на ней.

На карте представлены все муниципальные образования, где работают социальные координаторы фонда, каждая метка на ней указывает на конкретного специалиста. Пользователи могут просматривать детали о координаторах, включая их контактную информацию и часы работы. Таким образом, можно быстро выбрать наиболее подходящего специалиста по близости к вашему местоположению.

Социальные координаторы сопровождают ветеранов СВО и членов семей погибших героев по всем вопросам. В частности, содействуют в получении бесплатной психологической и юридической помощи, помогают оформить удостоверение ветерана боевых действий, положенные льготы и выплаты, получить технические средства реабилитации, высокотехнологичную медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение, а также занимаются вопросами обучения, переобучения, трудоустройства. Кроме того, сотрудники вовлекают защитников в занятия физкультурой и спортом, патриотическое воспитание детей и молодежи, общественные проекты.

Об этом сообщил красноярский филиал фонда «Защитники Отечества».

