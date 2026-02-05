В двух школах Бодайбо планируют подключить отопление 5 февраля

Минувшей ночью из-за оттаивания произошел прорыв теплотрассы. В связи с этим котельную временно остановили. Сейчас на месте аварии работают бригады, которые после ремонта планируют возобновить подачу тепла на поврежденном участке и подключить к нему еще четыре дома. Котельная Мостоотряда сейчас работает на полную мощность. Сегодня планируется подключить к отоплению три дома на улице Солнечной.