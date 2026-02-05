Ричмонд
В двух школах Бодайбо планируют подключить отопление 5 февраля

Минувшей ночью из-за оттаивания произошел прорыв теплотрассы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

5 февраля в двух школах Бодайбо планируют подключить отопление. Напомним, днем ранее в городе тепло вернули в жилые дома на улице Садовая. Еще 30 января 2026 года в Бодайбо произошла коммунальная авария: из-за сильных морозов из строя вышли четыре котельные. Около 1300 жителей остались без привычных удобств.

— Сейчас теплоисточник БМК работает в теплом режиме. Ожидаем потепления, чтобы загрузить воду в систему и попробовать подключить школу № 3 и коррекционную школу, — пояснил мэр города Евгений Юмашев.

Минувшей ночью из-за оттаивания произошел прорыв теплотрассы. В связи с этим котельную временно остановили. Сейчас на месте аварии работают бригады, которые после ремонта планируют возобновить подачу тепла на поврежденном участке и подключить к нему еще четыре дома. Котельная Мостоотряда сейчас работает на полную мощность. Сегодня планируется подключить к отоплению три дома на улице Солнечной.