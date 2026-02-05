Россиянам объяснили, почему пассажиров могут не пустить в метро: мелочь, но очень неприятно

Пассажиров могут не пустить в метро, если они откажутся показать сотрудникам метрополитена телефон. Об этом в интервью РИА Новости предупредил юрист Александр Хаминский.
По его словам, речь идет о отказе в просьбе сотрудников безопасности включить выключенный гаджет. Пассажир вправе отказаться, но и работники вправе не пустить его в метро.
Хаминский отметил, все, что интересует службу безопасности — это проверка, действительно ли у человека при себе телефон, а не муляж со взрывным устройством, например. Так что ни переписку, ни фото, ни мессенджеры сотрудники службы безопасности не проверяют.
Ранее в московском метрополитене ввели новые правила поведения в метро. Там запретили детские коляски и обязали пассажиров уступать место.
Позже в Санкт-Петербурге утвердили правила безопасности в метрополитене. В подписанных документах содержатся основные требования к работе подземки и его сотрудников, также установлены правила поведения.