В Каратузском муниципальном округе построили амбулаторию за 94 млн рублей

В здании учреждения обустроены просторные врачебные кабинеты, отдельные процедурный кабинет и прививочная, современная стерилизационная и регистратура.
«Старое здание давно нуждалось в замене. Теперь у нас есть все необходимое: от современных диагностических установок до комфортных кабинетов. Жители смогут проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, включая такие важные исследования, как ЭКГ, измерение внутриглазного давления, определение уровня холестерина и глюкозы», — рассказал и.о. главного врача Каратузской районной больницы Игорь Федин.
Медицинскую помощь жителям Верхнего Кужебара будут оказывать опытные специалисты, хорошо знакомые сельчанам: фельдшер Владимир Тыц и медицинские сестры Наталья Бондарева и Татьяна Филатова.
В Министерство здравоохранения Красноярского края отмечают, на строительство было выделено 94 млн рублей в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».