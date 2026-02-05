В Каратузском муниципальном округе построили амбулаторию за 94 млн рублей

«Старое здание давно нуждалось в замене. Теперь у нас есть все необходимое: от современных диагностических установок до комфортных кабинетов. Жители смогут проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, включая такие важные исследования, как ЭКГ, измерение внутриглазного давления, определение уровня холестерина и глюкозы», — рассказал и.о. главного врача Каратузской районной больницы Игорь Федин.