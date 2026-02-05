Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Каратузском муниципальном округе построили амбулаторию за 94 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Верхний Кужебар Каратузского муниципального округа построили новую врачебную амбулаторию. Амбулатория как первичное звено здравоохранения рассчитана 1200 человек. При экстренных случая пациентов будут увозить в районную больницу на собственном транспорте.

Источник: НИА Красноярск

В здании учреждения обустроены просторные врачебные кабинеты, отдельные процедурный кабинет и прививочная, современная стерилизационная и регистратура.

«Старое здание давно нуждалось в замене. Теперь у нас есть все необходимое: от современных диагностических установок до комфортных кабинетов. Жители смогут проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, включая такие важные исследования, как ЭКГ, измерение внутриглазного давления, определение уровня холестерина и глюкозы», — рассказал и.о. главного врача Каратузской районной больницы Игорь Федин.

Медицинскую помощь жителям Верхнего Кужебара будут оказывать опытные специалисты, хорошо знакомые сельчанам: фельдшер Владимир Тыц и медицинские сестры Наталья Бондарева и Татьяна Филатова.

В Министерство здравоохранения Красноярского края отмечают, на строительство было выделено 94 млн рублей в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».