«Жесткое давление»: Кожикина объяснила, почему ушла от Фадеева

— Это было очень жесткое давление, когда у тебя несколько концертов подряд. Я плакала, когда пропускала посиделки в школе, когда все пьют сок, едят пиццу, приносят печенье, когда всем классом отмечают дни рождения. Я только один или два раза была на таких чаепитиях, и я каждый раз так грустила, — отметила Кожикина.