«Жесткое давление»: Кожикина объяснила, почему ушла от Фадеева

Алиса Кожикина победила в шоу «Голос. Дети» в 2014 году. Тогда она выбрала команду Максима Фадеева, который потом стал ее личным наставником: он продвигал девочку, организовывал концерты и работал над ее образом. Однако позже Кожикина ушла из-под его руководства.
По ее словам, на нее очень давил груз ответственности, а также то, что с началом ее музыкальной карьеры она перестала заниматься привычными детскими делами и общаться с друзьями.
— Это было очень жесткое давление, когда у тебя несколько концертов подряд. Я плакала, когда пропускала посиделки в школе, когда все пьют сок, едят пиццу, приносят печенье, когда всем классом отмечают дни рождения. Я только один или два раза была на таких чаепитиях, и я каждый раз так грустила, — отметила Кожикина.
Девушка добавила, что решение сделать паузу в творческой карьере приняли именно ее родители, поскольку они видели, что их дочь не успевает учиться и общаться с друзьями, передает Starhit.
На Первом канале состоялась премьера первого выпуска 14-го сезона музыкального шоу «Голос». Участники слепых прослушиваний выступали перед артистами Владимиром Пресняковым, Пелагеей, Анной Асти и Ильдаром Абдразаковым.